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Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на пост президента Украины, сообщает РИА Новости.

О намерении баллотироваться на новый срок как самовыдвиженец глава государства объявил 29 января. Выборы запланированы на 31 марта.

Ранее сообщалось, что руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов на пост президента Украины. Согласно результатам опроса, за шоумена готовы проголосовать 19% граждан.

Избирательная кампания в стране стартовала 31 декабря. На данный момент зарегистрированы 23 кандидата.