В Кремле внимательно следят за решением Киева вступить в НАТО

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Москва внимательно наблюдает за решением Украины вступить в НАТО. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Вместе с тем пресс-секретарь президента напомнил, что намерение Киева вступить в Альянс стало одной из причин проводимой на Украине спецоперации.
После подписания в Кремле договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном режиме подает заявку на вступление в НАТО. По его словам, этим действием Украина делает определяющий шаг.
Позже американские обозреватели выразили мнение, что НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской специальной военной операции. Они указали, что в случае принятия Киева Североатлантическому альянсу пришлось бы применить статью 5 устава о взаимной обороне всех членов НАТО.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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