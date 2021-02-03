В Кремле заявили, что вопрос продления льготной ипотеки активно обсуждается

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Вопрос продления программы льготной ипотеки под 6,5% активно обсуждается среди экспертов, а также в правительстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова рассказала, что ЦБ выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки. При этом она предложила оставить программу в тех регионах, где ситуация на рынке жилья сложная.

"Эта позиция Центрального банка известна. Действительно, у ЦБ есть мнение и есть опасение в связи с тем, что, как считают специалисты ЦБ, это приводит к росту пузыря. Существуют и иные точки зрения. Этот вопрос активно обсуждается у экспертов и в правительстве", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Данилова пояснила, что необходимость завершения программы льготной ипотеки объясняется возможными избыточными рисками. По мнению представителя Банка России, программа теряет свою социальную направленность. В крупных городах фиксируется повышенный инвестиционный спрос на жилье. Это объясняется тем, что обеспеченные россияне стараются вложить свои сбережения в недвижимость на фоне снижения ипотечных ставок и роста цен на жилье.

Программа была запущена 23 апреля 2020 года после предложения Владимира Путина. Планировалось, что льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Позднее правительство продлило программу до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.