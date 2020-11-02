Песков не стал комментировать полемику между Кадыровым и Жириновским

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать полемику между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским по вопросам, связанным с религиозной тематикой, сообщает "Газета.ру".
По его словам, в Кремле уже высказались по этому вопросу и не считают необходимым продолжать эту дискуссию.
Конфликт между политиками произошел на фоне убийства учителя под Парижем, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон оправдывает карикатуры и этим подталкивает мусульман к терроризму. На это Жириновский заявил, что главы регионов не должны вмешиваться в данную ситуацию.
Позднее Кадыров посоветовал Жириновскому извиниться за его слова о полномочиях руководителей регионов. Глава Чечни призвал парламентария не "заикаться" о борьбе с терроризмом, поскольку сам он его "никогда не оправдает".
Жириновский отметил, что в своей речи не обращался конкретно к Кадырову. Лидер ЛДПР пояснил, что вопрос религии – личное дело каждого гражданина. Он напомнил, что Россия является светским государством. Жириновский подчеркнул, что не будет спрашивать разрешения, что и когда ему говорить.
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