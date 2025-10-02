Путин заявил, что 2026 год станет Годом образования в РФ и КНР

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

2026 год станет Годом образования в России и Китае. Об этом заявил Владимир Путин в рамках пленарной сессии "Валдая".

"То есть, на самом деле, о чем это говорит, о том, что мы хотим работать и будем работать с молодыми людьми, а это взгляд в будущее", – отметил он.

Как подчеркнул российский лидер, Москва и Пекин остаются в духе союзничества, что является очень важной составляющей.

Ранее Путин прокомментировал итоги "перекрестных" Годов культуры РФ и КНР, подчеркнув, что на сегодняшний день культурные обмены между странами продолжают динамично развиваться. Он напомнил, что инициатива была приурочена к 75-летию установления дипотношений между Россией и Китаем. Эта "перекрестная" программа нашла самый живой общественный отклик в обоих государствах.

Немаловажным остается и вопрос туризма, указал Путин. По итогам прошлого года взаимный турпоток вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.

Более того, с 15 сентября вступил в силу безвизовый режим с Китаем. Путин назвал данное решение приятным и неожиданным сюрпризом. Президент России также пообещал дать зеркальный ответ на введение безвизового режима.

