Путин заявил, что сегодня никто не чувствует себя в безопасности

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В нынешнее время в безопасности себя не чувствует вообще никто. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Эйфория и ничем не ограниченная жажда власти тех, кто после холодной войны считал себя победителем, привели к стремлению навязать всем односторонние субъективные представления о безопасности. В результате, как мы и предупреждали, в безопасности себя не чувствует сегодня вообще никто", – сказал президент РФ.

Как подчеркнул глава государства, безопасность человечества зависит от его возможности отвечать на вызовы, порождаемые природным катаклизмами и техногенными катастрофами. Безопасность является общим делом, и ответ может родиться только в условиях коллективного поиска. Каждая культура и цивилизация должны внести свой вклад, подчеркнул российский лидер.

"Конфликты, столкновения интересов были и будут. Конечно, были и будут всегда, вопрос – как их решать", – сказал Путин.

По его словам, Россия последовательно отстаивала и отстаивает принцип неделимости безопасности. А "корневой первопричиной" украинского и других кризисов стала политика Запада после холодной войны.

Ранее глава Минобороны КНР Дун Цзюнь заявил, что народно-освободительная армия Китая готова вместе с военнослужащими других стран выступать за защиту долгосрочного мира на планете. Он также призвал государства совместно противостоять гегемонии и запугиванию.

В Минобороны РФ поддержали политику КНР в области безопасности. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, российские войска готовы делиться с другими странами опытом в области лечения и восстановления раненых бойцов.