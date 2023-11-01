Песков не владеет информацией о якобы планировавшемся погроме в Ингушетии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не владеет информацией о якобы планировавшихся беспорядках в аэропорту Магас в Ингушетии. Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирались (делать. – Прим. ред.)", – сказал Песков.

Как пишут "Известия" со ссылкой на республиканское управление ФСБ РФ, среди жителей Ингушетии распространилась ложная информация о прибытии в Магас самолета из Израиля. Распространители фейков задержаны, также они призывали местных жителей устраивать беспорядки против якобы прибывающих израильтян.

Как рассказал один из задержанных, об акции протеста он узнал из группы в WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещенной и признанной экстремистской на территории РФ) с названием "Антиевреи". По его словам, участники группы обсуждали прилет израильтян и настаивали на проведении митинга в аэропорту. Во вторник, 31 октября, мужчину пригласили на беседу полицейские и сообщили, что проводить несогласованные митинги запрещено, кроме того, израильтяне не собираются прилетать и жить в Ингушетии.



В пресс-службе управления ФСБ по Ингушетии прокомментировали, что Магас не принимает международные рейсы, тем более из Израиля.

Ранее протесты против прибытия израильтян прошли в Махачкале вечером 29 октября. Все началось после того, как в авиагавани приземлился регулярный рейс из Израиля. В международный терминал аэропорта ворвалась толпа в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. Отмечалось, что она скандировала антиизраильские лозунги.

В Росавиации решили закрыть аэропорт на прилет и вылет самолетов. По факту беспорядков было возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы зафиксировали свыше 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

По данным Минздрава республики, в результате протестов травмы получили более 20 человек. При этом раненые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

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