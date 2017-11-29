Капсулу с прахом Хворостовского доставили в Красноярск

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Урну с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского привезли в Красноярск.
Позже пройдет официальная церемония погребения капсулы, сообщает РИА Новости. По завещанию Хворостовского, его прах должны захоронить в Москве и Красноярске. 27 ноября его захоронили на Новодевичьем кладбище столицы. Ранее с артистом попрощались в зале имени Чайковского Московской филармонии. В течение 10 минут поклонники аплодировали и кричали "браво", как это принято делать при прощании с артистами.
Хворостовский скончался 22 ноября в возрасте 55 лет. Певец продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием: в 2015 году он заявил, что страдает от опухоли мозга.
Артиста посмертно номинировали на музыкальную премию "Грэмми". С дирижером Константином Орбеляном они попали в категорию "Лучший классический сольный вокальный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь". Имена лауреатов огласят 28 января 2018 года.
В кинотеатрах "Москино" 30 ноября в день памяти певца можно будет посмотреть фильм-концерт "Музыкальная одиссея в Петербурге" с участием Дмитрия Хворостовского. Картину бесплатно покажут в кинотеатрах "Юность", "Искра", "Полет" и "Сатурн". Сеансы в первых трех начнутся в 19:00, в последнем – в 20:30.
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