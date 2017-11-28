Хворостовского посмертно номинировали на "Грэмми"

28 ноября, 18:59
Фото: ТАСС/БелТА
Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на музыкальную премию "Грэмми", сообщается на сайте награды.
Уточняется, что российский оперный певец вместе с дирижером Константином Орбеляном попали в категорию "Лучший классический сольный вокальный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь".
Имена лауреатов премии "Грэмми" станут известны 28 января 2018 года.
Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября на 56-м году жизни. Оперный исполнитель долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Прощание с артистом состоялось в понедельник, 27 ноября, в зале имени Чайковского Московской филармонии. Певца проводили 10-минутной овацией. Хворостовский завещал захоронить свой прах в Москве и на родине – в Красноярске.
28 ноября урну с прахом певца захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В церемонии приняли участие Игорь Крутой, Иосиф Кобзон, Павел Астахов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Дибров, а также замминистра культуры Александр Журавский и другие. Урну захоронили рядом с могилой Федора Шаляпина
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