"Дрожащими руками собирал розы": ушел из жизни Дмитрий Хворостовский

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни. О его смерти стало известно в среду, 22 ноября. Два года назад у Хворостовского была диагностирована опухоль мозга, врачам не удалось спасти ему жизнь.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Утром в среду о смерти оперной звезды сообщил на своей странице в Twitter певец Дмитрий Маликов. Однако через 20 минут он удалил этот пост из соцсети. РИА Новости позднее подтвердили информацию о кончине Хворостовского у Маликова: "У меня информация от моей поэтессы Лилии Виноградовой, которая с ним очень была близка и которая была там с ним. Она мне написала, что он умер в 3:36 утра по лондонскому времени".

В середине октября газета "Комсомольская правда" написала, что оперный певец скончался. Это сообщение перепечатали десятки СМИ. Однако позднее информацию опроверг сначала агент знаменитости, а затем его супруга. Она рассказала, что певец жив, здоров и ждет в гости родителей, чтобы отпраздновать с ними свое 55-летие. "Комсомольская правда" принесла официальные извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье.

22 ноября вслед за Маликовым информацию о его смерти подтвердил в беседе с РБК народный артист России, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Позднее агент певца заявила ТАСС, что певец скончался в Лондоне после продолжительной болезни.

Родственники Дмитрия Хворостовского разместили официальное сообщение на его странице в Facebook. В нем говорится, что он скончался после двух с половиной лет борьбы с раком мозга в окружении близких. "Да прибудет с нами теплота его голоса и духа", − отмечается в послании.

Фото: скриншот Facebook/@Hvorostovsky

Врачи диагностировали у Дмитрия Хворостовского опухоль мозга в июне 2015 года. Он отменил выступления на два месяца, за это время он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона. От помощи российских медицинских центров и благотворительной организации "Русфонд" Хворостовский отказался. На все предложения о помощи он ответил коротким: "Все будет хорошо!"

Оперный певец вернулся к зрителям 25 сентября, выйдя на сцену Метрополитен-опера. Он и Анна Нетребко исполнили в Нью-Йорке ведущие партии оперы Джузеппе Верди "Трубадур" − Графа ди Луна и Леоноры. Возвращение исполнителя отметили особым образом: дирижер оркестра пригласил его выйти вперед под овации зрителей, после чего музыканты бросили ему под ноги белые розы. В конце прошлого года Дмитрию Хворостовскому снова пришлось отменить все выступления из-за ухудшения состояния здоровья.

Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске в семье инженера-химика и врача. В родном городе он пошел в обычную музыкальную школу. Вкус к опере ему привил отец, собиравший аудиозаписи знаменитых оперных исполнителей. Сын, как и его папа, пытался повторять услышанное. В юном возрасте Хворостовский испытал свои силы и совсем в ином музыкальном направлении, присоединившись к местной рок-группе "Радуга". Это увлечение он оставил и поступил в педагогическое училище на специальность "преподаватель музыки в школе", оттуда на вокальный факультет Красноярского государственного института искусств.

В 23 года Хворостовский стал солистом городского театра оперы и балета, где в итоге проработал пять лет. За это время он выиграл несколько конкурсов и дебютировал на западной сцене. Хворостовский получил мировую известность после победы на международном конкурсе вокалистов "Певец мира" в британском Кардиффе. С тех пор оперный певец выступал на лучших сценах мира, неизменно собирая полные залы. В России он получил звание народного артиста, а также был удостоен орденов Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Последнее выступление в Метрополитен-опера далось Дмитрию Хворостовскому нелегко, как будто оно было первым в карьере, признавался он в интервью ТАСС: "Шел и твердил: не расколоться, главное ─ не расколоться!"

Когда дирижер Марко Армильято вывел его вперед и на него посыпались из оркестровой ямы белые розы, певец, по собственному признанию, растерялся. А потом не сдержал чувств: "Оглянулся на партнеров: Аня Нетребко, Марко аплодировали и ... плакали. Но я ведь тоже не железный! Наклонился, начал дрожащими руками собирать розы, а они продолжали сыпаться передо мной! Длинные, колючие..."

Пять арий, за которые артиста полюбили во всем мире, ─ смотрите в материале портала Москва 24.