Прах Хворостовского захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

Прах Дмитрия Хворостовского захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Оперный певец скончался утром 22 ноября в Лондоне на 56-м году жизни. У него была опухоль мозга.

Аллею, ведущую к месту захоронения от центральных ворот кладбища, выложили розами. В шатер рядом с могилой доставили цветы и венки от друзей, близких и коллег, в том числе от президента РФ, губернатора Московской области, от Большого и Мариинского театров, сообщает "Газета.ру".

В процессии участвовали Игорь Крутой, Иосиф Кобзон, Павел Астахов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Дибров, замминистра культуры РФ Александр Журавский и другие. Урну с прахом певца захоронили рядом с могилой Федора Шаляпина.

Прощание с артистом состоялось в понедельник, 27 ноября, в зале имени Чайковского Московской филармонии. Согласно завещанию Хворостовского, его прах должен быть захоронен в Москве и в Красноярске.