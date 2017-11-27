Дмитрия Хворостовского проводили 10-минутной овацией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским завершилась в Москве. Тело исполнителя отправят на кремацию в ближайшее время.
Во время траурного мероприятия в зале и на улице звучали музыкальные композиции в исполнении артиста. Очередь из желающих проститься с певцом начиналась от ворот Театра имени Моссовета. Люди приходили на протяжении всей церемонии, с 10:00 до 13:00.
На сцене зала был установлен закрытый гроб, рядом с которым родственники покойного принимали слова соболезнования. Все пришедшие клали цветы на подмостки, сообщает Агентство "Москва".
Траурную церемонию посетили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, депутат Госдумы и народный артист СССР Иосиф Кобзон и министр обороны Сергей Шойгу, театральный режиссер Галина Волчек, народный артист РСФСР Лев Лещенко, а также другие политики, артисты и деятели искусства.
Во время панихиды зачитали обращения губернаторов Оренбургской и Кемеровской областей Юрия Берга и Амана Тулеева, а также супруги премьер-министра Дмитрия Медведева Светланы Медведевой. Церемония завершилась записью песни "Журавли" в исполнении Хворостовского. В течение 10 минут поклонники таланта артиста аплодировали и кричали "браво".
Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября на 56-м году жизни. Оперный исполнитель долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Артист завещал, чтобы его прах был захоронен в Москве и Красноярске. Одну капсулу захоронят на Новодевичьем кладбище.
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