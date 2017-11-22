Сибирский рыцарь. Деятели культуры скорбят по Хворостовскому

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался от рака на 56-м году жизни. Его коллеги, друзья, политики и простые люди передают слова поддержки близким артиста.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Соболезнования семье певца и всем поклонникам его таланта выразил президент России Владимир Путин. "Творчество Дмитрия Хворостовского является достоянием не только отечественной, но и мировой культуры", − подчеркивается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный певец СССР Иосиф Кобзон назвал артиста теплым и душевным человеком. Воспоминаниями о нем поделились многие коллеги оперного певца.

Пианист Денис Мацуев:



Фото: ТАСС/Сергей Карпов

"Ушла целая эпоха. Это потрясение, когда такие уникальные артисты уходят в расцвете своих сил, такая несправедливость, причем уходят не просто лучшие. Он действительно был абсолютный самородок, с абсолютно удивительной доброй душой, сибирский рыцарь, я бы его назвал, который прорвался на мировую сцену.

Он мотивировал всех своей личностью, какой-то особенной, когда ты не смотришь, кто поет, но за две секунды понимаешь, что это поет Хворостовский, потому что его тембр, его бархатистый, золотой тембр обволакивал человеческие души в любом репертуаре, будь то опера, или романсы, или военные песни. На мой взгляд, это был совершенно феноменальный проект.

Я абсолютно не согласен с фразой, что незаменимых нет. Думаю, что такого, как он, никогда не будет. Он останется в нашей памяти в самом расцвете сил" (цитата по РИА Новости).

Продюсер и композитор Игорь Крутой:



Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

"Это огромная несправедливость: у него осталось четверо детей. Он очень тяжко и мужественно умирал.

Хворостовский был человек с большой буквы Ч, огромного таланта. Это первый российский певец, который приобрел такую мировую славу. Он выступал в Лондоне, Нью-Йорке, в "Ла Скала" − зал рукоплескал после каждой его арии. Я смотрел спектакли с его участием, видел, как его принимали, [какое] отношение к нему и творческое, и человеческое".

Певец и композитор Александр Градский:



Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

"Я даже не знаю, что сказать. Я знал, что он был болен. Мы с Митей были в очень хороших отношениях. Он приезжал ко мне в Москву, когда у него карьера началась. Это был выдающийся исполнитель, потрясающий.

Очень хороший человек, очень хороший парень. Настоящий, нормальный, русский, сибирский парень, без всяких задних мыслей. Безумно талантливый, с великолепным голосом, потрясающим внутренним миром, который он всегда на своих выступлениях демонстрировал".

Дирижер Константин Орбелян:



Фото: ТАСС/Олег Дьяченко

"Буквально вчера вечером я был у него. К нему вчера приехали родители, и он ушел в три часа ночи...

Хворостовский был уникальной личностью во всем. Бог одарил его невероятной внешностью, выдающимся голосом, музыкальной одаренностью, лошадиной работоспособностью. Он все делал не на 100, а на 1000%. Он все время превосходил самого себя. Все, что он делал, было уникально, совершенно, самобытно. Любая роль становилась им самим, он ею жил. На любом концерте он выплескивал в зал огромную артистическую и эмоциональную энергию. Его эпохальный проект с военными песнями превратил страну в гордое состояние. Все это невыполнимо и уникально".

Экс-министр культуры Михаил Швыдкой:



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Он доказал, что ему подвластны любые жанры вокального искусства. Цикл песен о войне стал явлением высочайшей культурной пробы. Я думаю, что такого масштаба певцов, которым подвластны все жанры вокального искусства, конечно, единицы. Его уход для всех нас большая трагедия и большое горе".

Режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко:



Фото: ТАСС/Николай Галкин

"[Хворостовский] − одно из украшений нашей жизни, нашего искусства. А теперь его нет... Очень больно. И безумно жалко его, он здорово держался. Он настоящий мужчина. Он был потрясающим певцом".

Оперная певица Мария Гулегина :



Фото: ТАСС/Павел Смертин/

"Сейчас так тяжело, так больно! Потому что, когда знаешь человека с молодости, знаешь больше 30 лет – где-то встречались, вместе пели... Когда помнишь такого молодого, энергичного... (...)

Когда Дима заболел, это было ужасно и непонятно. И потом, через месяц, я свалилась. Я тогда не сказала ничего никому. Думала, пусть народ молится за него. И мы даже думали сделать потом, как мы вместе возвращаемся. Я вернулась, а он...

Потом какая-то сволочь пустила слух, что он ушел. Это было так страшно! А когда вдруг сказали, что он жив, я подумала: Боже, какое счастье! И сейчас, когда я об этом узнала, я подумала: Господи, сделай так, чтобы это тоже был какой-то фальшивый вброс! Но нет..."

Певец и композитор Юрий Антонов:



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Он был очень приятный человек, очень тонкий, очень талантливый. Конечно, такая потеря − это огромное несчастье для музыкального мира. Я выражаю соболезнования его семье.

Я поражен этим, хотя, честно говоря, все были подготовлены к этому несчастью заранее. Все знали, что долго это не продержится. Но не так скоро".

Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко:



Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

"Эта новость просто обескуражила меня, отравила и вызвала большую печаль, как и у многих его поклонников, которые любили его и почитали как величайшего певца современности. Он представлял Россию на всех зарубежных площадках мира, прославляя наше Отечество.

И самое главное, он был удивительно чутким, отзывчивым, совершенно непафосным человеком, который помимо своей профессиональной деятельности очень много занимался благотворительностью. Это был человек широкой, открытой души. И, конечно, сегодня для всех, кто его знал, скорбный день.

Я желаю мужества его родным и близким, родителям и всем его друзьям. Память о нем, конечно же, сохранится, пока будет звучать его голос, а он будет звучать еще столетия! Спасибо ему за все, что он сделал для нас".