Кобзон и Меладзе пришли проститься с Дмитрием Хворостовским

ТАСС/Сергей Фадеичев

В Московской филармонии продолжается церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Проститься с артистом пришли Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Игорь Крутой, Лев Лещенко, передает "Газета.ru".

На здании филармонии висит баннер с портретом певца и словами "Навсегда с нами". Слышны песни в исполнении Хворостовского. Большая очередь из людей с цветами стоит у входа в филармонию. После прощания последует процедура кремации артиста.



Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября на 56-м году жизни. Оперный исполнитель боролся с онкологическим заболеванием. Артист завещал, чтобы его прах был захоронен в Москве и Красноярске. Одну капсулу захоронят на Новодевичьем кладбище.