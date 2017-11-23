Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

23 ноября, 14:03

Капсулы с прахом Хворостовского захоронят в Москве и Красноярске

культура утраты

Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук

Капсулы с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского захоронят в Красноярске и Москве, согласно завещанию артиста. Эту информацию подтвердила представитель певца в России Анна Ильина.

Она сообщила, что семья покойного намерена выполнить завещание Хворостовского о разделении праха. Сейчас родственникам предстоит выполнить перевод документов и уладит формальности в консульстве для отправки тела артиста в Россию.

"27 ноября с 10:00 по 13:00 в зале Чайковского Московской филармонии в столице пройдет гражданская панихида, после этого пройдет процедура кремации. Одна капсула будет захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая будет отправлена в Красноярск", – цитирует ТАСС министра культуры Красноярского края Елену Мироненко. Где и когда певца похоронят в родном городе пока неизвестно.

Дмитрий Хворостовский скончался в среду, 22 ноября, в Лондоне в возрасте 55 лет. В 2015 году у артиста диагностировали онкологическое заболевание.

Ранее стало известно, что похороны оперного певца в Москве пройдут на Новодевичьем кладбище. Точные дата и время похорон еще не определены.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать