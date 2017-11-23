Капсулы с прахом Хворостовского захоронят в Москве и Красноярске

Фото: ТАСС/Интерпресс/Светлана Холявчук
Капсулы с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского захоронят в Красноярске и Москве, согласно завещанию артиста. Эту информацию подтвердила представитель певца в России Анна Ильина.
Она сообщила, что семья покойного намерена выполнить завещание Хворостовского о разделении праха. Сейчас родственникам предстоит выполнить перевод документов и уладит формальности в консульстве для отправки тела артиста в Россию.
"27 ноября с 10:00 по 13:00 в зале Чайковского Московской филармонии в столице пройдет гражданская панихида, после этого пройдет процедура кремации. Одна капсула будет захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, вторая будет отправлена в Красноярск", – цитирует ТАСС министра культуры Красноярского края Елену Мироненко. Где и когда певца похоронят в родном городе пока неизвестно.
Дмитрий Хворостовский скончался в среду, 22 ноября, в Лондоне в возрасте 55 лет. В 2015 году у артиста диагностировали онкологическое заболевание.
Ранее стало известно, что похороны оперного певца в Москве пройдут на Новодевичьем кладбище. Точные дата и время похорон еще не определены.
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