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Оперного певца Дмитрия Хворостовского похоронят на Новодевичьем кладбище. Обращение главы Минкульта Владимира Мединского поддержал Сергей Собянин.

Дата и время прощания и похорон пока неизвестны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя департамента торговли и услуг Москвы.

По словам композитора Игоря Крутого, прощание, вероятно, пройдет в московском Концертном зале имени Чайковского в понедельник, 27 ноября. Это зависит от того, успеют ли уладить все формальности в Лондоне.

Крутой выразил соболезнования родным и близким певца. Также слова поддержки близким передают коллеги, друзья, политики и простые люди.

Дмитрий Хворостовский скончался в среду, 22 ноября, в Лондоне в возрасте 55 лет. Эту информацию подтвердила семья певца.

Согласно завещанию Хворостовского, его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на его родине – в Красноярске.