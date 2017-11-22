Семья подтвердила смерть Дмитрия Хворостовского

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Семья Дмитрия Хворостовского подтвердила смерть оперного певца. Сообщение о кончине артиста опубликовано на его официальной странице в Facebook.

В сообщении сказано, что Хворостовский скончался в возрасте 55 лет, в окружении семьи в своем доме в Лондоне. Ранее певец два года боролся с раком мозга. "Да прибудет с нами теплота его голоса и духа", – отмечают авторы послания.

Ранее о смерти артиста сообщил певец Дмитрий Маликов. Сам он получил информацию от поэтессы Лилии Виноградовой.

В июне 2015 года у певца обнаружили опухоль мозга. Ранее СМИ ложно сообщили о смерти певца в октябре 2017 года. Распространившее фейковую информацию издание принесло извинения.

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил Красноярский государственный институт искусства. Певец выступал в лондонском "Ковент-Гардене", Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, "Ла Скала" в Милане, Венской государственной опере, нью-йоркской "Метрополитен-опера", Мариинском театре и других.

Яркие моменты жизни и творчества Дмитрия Хворостовского редакция портала Москва 24 собрала в фотогалерее.