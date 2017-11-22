Умер певец Дмитрий Хворостовский – Маликов

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на певца Дмитрия Маликова.
По словам Маликова, согласно информации, полученной им от поэтессы Лилии Виноградовой, Хворостовский умер в Лондоне в 3:36 утра по местному времени.
В июне 2015 года у певца обнаружили опухоль мозга. В октябре нынешнего года СМИ сообщили о его смерти, тогда эта информация оказалась ложной. Распространившее ошибочные сведения издание принесло извинения.
Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил Красноярский государственный институт искусства. Певец приобрел известность, работая в крупнейших оперных театрах мира: лондонском "Ковент-Гардене", Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, "Ла Скала" в Милане, Венской государственной опере, нью-йоркской "Метрополитен-опера", Мариинском театре и других.
Подборку главных арий певца собрал в своем материале портал Москва 24.
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