Хворостовский завещал захоронить свой прах в Москве и в Красноярске

Фото: ТАСС/Карпов Сергей

Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский оставил завещание, согласно которому его тело должно быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве и на родине певца в Красноярске.

"Он оставил завещание… Каким был, такое же оставил героическое завещание: кремировать его в и похоронить часть в Москве, а вторую часть − в Красноярске. Ждем, сейчас его супруга примет окончательное решение", − рассказал известный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, которого цитирует ТАСС.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет 22 ноября.

Семья Дмитрия Хворостовского подтвердила смерть оперного певца.

Ранее о смерти артиста сообщил певец Дмитрий Маликов. Сам он получил информацию от поэтессы Лилии Виноградовой.

Яркие моменты жизни и творчества Дмитрия Хворостовского редакция портала Москва 24 собрала в фотогалерее.