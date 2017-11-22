Память Дмитрия Хворостовского могут увековечить в столице

Фото: ТАСС/Владимир Медведев

Память умершего 22 ноября оперного певца Дмитрия Хворостовского увековечат в столице. Способ отметить заслуги певца выберет общественность, заявил руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Он много сделал и для Москвы, и в целом для мира, много выступал, давал и бесплатные концерты, он при его популярности и таланте был доступен для людей", – цитирует парламентария ТАСС. Герасимов отметил, что в каком виде в городе останется память о певце решит творческая общественность и горожане. Сначала в городской парламент должно поступить соответствующее обращение.

Депутат выразил уверенность в том, что имя певца будет увековечено в Москве. Сделать это можно, по его словам, установив памятник, бюст или мемориальную табличку. Кроме того, в честь артиста могут назвать улицу.

По словам Герасимова, смерть Хворостовского – это "большая беда, поскольку он был потрясающим человеком и великим певцом". Депутат отметил, что певец выходил на сцену до последнего, несмотря на тяжелую болезнь.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет. Информацию уже подтвердила семья артиста. Два года Хворостовский боролся с раком мозга.

Согласно завещанию певца, его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на его родине – в Красноярске.

Соболезнования в связи со смертью артиста членам семьи и близким выразил Владимир Путин.

Яркие моменты жизни и творчества Дмитрия Хворостовского редакция портала Москва 24 собрала в фотогалерее.