Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Хворостовского

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, передает РИА Новости, глава государства был поклонником творчества прославленного оперного исполнителя и считает случившееся тяжелой потерей.
22 ноября стало известно, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет. Эту информацию подтвердила семья певца.
В 2015 году у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. В октябре нынешнего года в СМИ появились сообщения о его смерти, которые оказались ложными. Издание, распространившее ошибочные сведения,
принесло извинения семье певца.
Согласно завещанию Хворостовского, его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на его родине – в Красноярске.
Яркие моменты жизни и творчества Дмитрия Хворостовского редакция портала Москва 24 собрала в фотогалерее.
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