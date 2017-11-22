Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Хворостовского

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, передает РИА Новости, глава государства был поклонником творчества прославленного оперного исполнителя и считает случившееся тяжелой потерей.

22 ноября стало известно, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет. Эту информацию подтвердила семья певца.

В 2015 году у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. В октябре нынешнего года в СМИ появились сообщения о его смерти, которые оказались ложными. Издание, распространившее ошибочные сведения,

принесло извинения семье певца.

Согласно завещанию Хворостовского, его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и на его родине – в Красноярске.

Яркие моменты жизни и творчества Дмитрия Хворостовского редакция портала Москва 24 собрала в фотогалерее.