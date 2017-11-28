Фильм с участием Хворостовского покажут в кинотеатрах "Москино"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Фильм-концерт "Музыкальная одиссея в Петербурге" с участием Дмитрия Хворостовского покажут в кинотеатрах "Москино" в день памяти артиста 30 ноября. В картине певец снялся с американской оперной дивой Рене Флеминг.

Фильм можно будет посмотреть бесплатно в кинотеатрах "Юность", "Искра", "Полет" и "Сатурн". Сеансы в первых трех начнутся в 19:00, в четвертом – в 20:30. Продолжительность ленты – 89 минут, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Впервые картину "Музыкальная одиссея в Петербурге" показали в 2010 году в США и в 2011 году в России. Фильм снял англичанин Брайан Лардж по идее дирижера Константина Орбеляна. В ленту вошли арии из опер "Норма" Винченцо Беллини, "Пиковая дама" и "Евгений Онегин" Петра Чайковского и "Нерон" Антона Рубинштейна.

Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне 22 ноября на 56-м году жизни. Оперный исполнитель долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Артист завещал, чтобы его прах был захоронен в Москве и Красноярске. Одну капсулу захоронят на Новодевичьем кладбище.

Прощание с певцом прошло в столице 27 ноября. Его посетили многие деятели культуры, политики и чиновники. Церемония завершилась трансляцией песни "Журавли" в исполнении артиста, Хворостовского провожали 10-минутными овациями.