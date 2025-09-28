Прощание с Тиграном Кеосаяном. Прямой эфир

В Армянской церкви на Олимпийском проспекте проходит прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

О смерти заслуженного артиста России стало известно 26 сентября. Он ушел из жизни после девяти месяцев комы в возрасте 59 лет.

Соболезнования родным и близким режиссера выразил Владимир Путин. Президент назвал Тиграна Кеосаяна настоящим патриотом России, который сделал многое для развития отечественного кинематографа и обогатил культурную жизнь страны самобытными работами, отражающими дух времени.

В свою очередь, Сергей Собянин отметил необыкновенный лиризм и любовь к жизни, которыми были проникнуты фильмы режиссера.

За свою карьеру Тигран Кеосаян снял более 20 фильмов и сериалов. Наиболее известные из них – "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Также режиссер активно сотрудничал с российскими музыкальными исполнителями. Среди его работ – клипы на песни "Посмотри в глаза" Натальи Ветлицкой, "Транзитный пассажир" Ирины Аллегровой, "Скрипка-лиса" Игоря Саруханова, "Торопишься слишком" певицы Жасмин и многие другие.

Кроме того, с 2007 года Кеосаян вел на различных телеканалах авторские программы "Вечер с Тиграном Кеосаяном", "Ты и я", "Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном", "Международная пилорама".