Прощание с легендой футбола Никитой Симоняном. Прямой эфир

На стадионе "Лукойл-Арена" проходит прощание с олимпийским чемпионом по футболу Никитой Симоняном. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

Легенда отечественного футбола ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет.

Соболезнования в связи с кончиной спортсмена выразил Владимир Путин. Президент назвал Никиту Симоняна неординарным человеком, который стал кумиром для миллионов болельщиков.

Самые яркие годы карьеры футболиста прошли в составе московского "Спартака". За 10 сезонов (с 1949 по 1959 год) Симонян помог красно-белым четыре раза выиграть чемпионат и дважды – Кубок СССР. Кроме того, с 160 голами он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Играя за сборную Советского Союза, нападающий выиграл Олимпиаду 1956 года в Мельбурне. Также именно Симонян стал автором первого гола национальной команды на чемпионатах мира – на турнире 1958 года в Швеции.

После завершения карьеры игрока Никита Симонян стал тренером. Под его руководством "Спартак" дважды выиграл чемпионат СССР и трижды брал Кубок страны. В 1973 году Симонян возглавил ереванский "Арарат" и в первый же сезон привел команду к сенсационной и единственной в своей истории победе в чемпионате Советского Союза.

В 1992-м Симонян стал первым вице-президентом РФС и занимал этот пост до конца жизни. При этом он трижды исполнял обязанности главы организации.

10 октября 2025 года Никите Симоняну было присвоено звание Героя Труда – за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.