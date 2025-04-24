Гражданская панихида по скульптуру Церетели началась в Тбилиси

Фото: ТАСС/ Евгений Филиппов

Гражданская панихида по художнику Зурабу Церетели началась в Тбилиси в Музее современного искусства имени скульптура. Об этом сообщает ТАСС.

Панихида завершится в 21:00 по местному времени (20:00 по московскому времени). Гроб с телом скульптора расположили в "Зале аргонавтов". На церемонию приходят друзья и знакомые Церетели.

Прощание с художником пройдет в Грузии в два дня – 24 и 25 апреля. 26 апреля его похоронят в Тбилиси рядом с супругой Инессой Андроникашвили.

Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной ухода из жизни стала остановка сердца, рассказал его помощник Сергей Шагулашвили. В последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Церемония прощания с Церетели прошла в Москве 23 апреля в храме Христа Спасителя. Ее посетили родные, знакомые, коллеги и ученики скульптора, в том числе галерист Марина Лошак, художник Никас Сафронов и вице-президент Российской академии художеств Анатолий Любавин.