Протоиерея Смирнова похоронили за алтарем храма в Петровском парке

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Протоиерея Димитрия Смирнова похоронили за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся. На похоронах присутствовали более тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Заупокойное богослужение прошло в храме Христа Спасителя. На церемонию прощания пришли порядка 3 тысяч человек. Отпевание провел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов умер в среду, 21 октября, на 70-м году жизни. Соболезнования по поводу кончины священнослужителя позже выразил Патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

В мае 2020 года у Димитрия Смирнова диагностировали коронавирус. О выздоровлении священнослужителя было объявлено в конце месяца. Болезнь не рассматривается как причина его смерти.

