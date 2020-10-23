Отпевание протоиерея Димитрия Смирнова прошло в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заупокойное богослужение по умершему протоиерею Димитрию Смирнову завершилось в Москве в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонию прощания со священнослужителем пришли порядка 3 тысяч человек. Люди приезжали с детьми и приносили цветы.

Отпевание Смирнова провел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

"Димитрий Смирнов – пророк современности, который обличал пороки общества. Он говорил эту правду от сочувствующего и сострадающего сердца", – заявил после богослужения председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни в среду, 21 октября. Соболезнования по поводу кончины священнослужителя позже выразил Патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

В мае 2020 года у Димитрия Смирнова диагностировали коронавирус. О выздоровлении священнослужителя было объявлено в конце месяца. Болезнь не рассматривается как причина его смерти.

