Отпевание протоиерея Димитрия Смирнова прошло в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Заупокойное богослужение по умершему протоиерею Димитрию Смирнову завершилось в Москве в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.
На церемонию прощания со священнослужителем пришли порядка 3 тысяч человек. Люди приезжали с детьми и приносили цветы.
Отпевание Смирнова провел управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.
"Димитрий Смирнов – пророк современности, который обличал пороки общества. Он говорил эту правду от сочувствующего и сострадающего сердца", – заявил после богослужения председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни в среду, 21 октября. Соболезнования по поводу кончины священнослужителя позже выразил Патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
В мае 2020 года у Димитрия Смирнова диагностировали коронавирус. О выздоровлении священнослужителя было объявлено в конце месяца. Болезнь не рассматривается как причина его смерти.
Причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова был не коронавирус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: