Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище в Москве.

До этого в Театральном институте имени Щукина прошла церемония прощания с артистом. Ее посетили поклонники, ученики и коллеги Борисова.

В частности, там присутствовала народная артистка РФ Надежда Бабкина, актер Олег Кассин, певец Марк Тишман, народный артист РФ Андрей Соколов.

Ведущий лотереи "Русское лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Ведущему стало плохо во время съемок, его доставили в больницу с воспалением легких.

Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте имени Щукина. Помимо этого, он занимал пост заведующего кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства и работал в качестве режиссера-постановщика спектаклей Театра Сатиры, театра имени Ермоловой, театра "Табакерка".

Всероссийскую известность Михаил Борисов приобрел как ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".

