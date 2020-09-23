Церемония прощания с телеведущим Михаилом Борисовым завершилась в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Театральном училище имени Щукина завершилась церемония прощания с ведущим программы "Русское лото" Михаилом Борисовым.
Проститься с артистом пришли друзья, родственники, поклонники его творчества и коллеги. В частности, церемонию посетили народная артистка РФ Надежда Бабкина, актер Олег Кассин, певец Марк Тишман, народный артист РФ Андрей Соколов. Борисов будет похоронен на Востряковском кладбище.
Ведущий лотереи "Русское лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Ведущему стало плохо во время съемок, его доставили в больницу с воспалением легких.
Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте имени Щукина. Помимо этого, он занимал пост заведующего кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства и работал в качестве режиссера-постановщика спектаклей Театра Сатиры, театра имени Ермоловой, театра "Табакерка".
Всероссийскую известность Михаил Борисов приобрел как ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".
В Москве скончался ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
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