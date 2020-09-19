Ведущему "Русского лото" Борисову стало плохо во время съемок

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Ведущему программы "Русское лото" Михаилу Борисову стало плохо во время съемок. Его доставили в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Столото.

"Приехавшие врачи скорой помощи забрали его в больницу для более тщательного обследования и оказания помощи", – отметили в Столото.

По данным СМИ, 71-летний Борисов госпитализирован с воспалением легких. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Михаил Борисов является телеведущим, режиссером и актером. Ведет телепрограмму "Русское лото" на протяжении более 26 лет. В 2000 году получил звание заслуженного артиста России.

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