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Общество

15:28

Ведущего "Русского лото" Михаила Борисова похоронят на Востряковском кладбище

утраты общество

Фото: mihailborisov.ru

Церемония прощания с режиссером, ведущим лотереи "Русское лото" Михаилом Борисовым состоится в среду, 23 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Церемония прощания с Михаилом Борисовичем Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Бориса Щукина. Мы откроем двери в 10:00", – рассказали на сайте учебного заведения.

Как уточняется, гражданская панихида пройдет в период с 11:00 до 13:00.

Похоронят Борисова на Востряковском кладбище Москвы.

Телеведущий и режиссер Михаил Борисов скончался накануне, 20 сентября. Его госпитализировали со съемок из-за плохого самочувствия, после чего он умер в стационаре.

Как рассказали в компании "Столото", розыгрыши лотереи продолжат соведущие Борисова. Периодичность и расписание игр сохранятся.

В Москве скончался ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

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