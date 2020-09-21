Ведущего "Русского лото" Михаила Борисова похоронят на Востряковском кладбище

Фото: mihailborisov.ru
Церемония прощания с режиссером, ведущим лотереи "Русское лото" Михаилом Борисовым состоится в среду, 23 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Церемония прощания с Михаилом Борисовичем Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Бориса Щукина. Мы откроем двери в 10:00", – рассказали на сайте учебного заведения.
Как уточняется, гражданская панихида пройдет в период с 11:00 до 13:00.
Похоронят Борисова на Востряковском кладбище Москвы.
Телеведущий и режиссер Михаил Борисов скончался накануне, 20 сентября. Его госпитализировали со съемок из-за плохого самочувствия, после чего он умер в стационаре.
Как рассказали в компании "Столото", розыгрыши лотереи продолжат соведущие Борисова. Периодичность и расписание игр сохранятся.
В Москве скончался ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
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