На доме ведущего "Русского лото" Михаила Борисова могут установить памятную табличку

Председатель Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в столичном парламенте готовы рассмотреть вопрос о размещении памятной таблички на доме ведущего "Русского лото" Михаила Борисова.

Как сообщает ТАСС, для этого требуется обращение жителей строения.

"Я думаю, если люди, которые живут в этом доме, выйдут с таким предложением, [Мосгордума поддержит эту инициативу]. Я думаю, что выйдут, потому что он был очень коммуникабельным человеком, был очень жизнерадостным человеком и талантливым, конечно", – заявил депутат.

По словам Герасимова, разместить памятный знак можно будет через 10 лет.

Известный телеведущий и театральный режиссер Михаил Борисов скончался в возрасте 71 года. Накануне ему стало плохо во время съемок. Госпитализированного артиста ввели в медикаментозную кому, но спасти его жизнь не удалось.

Как сообщили в компании "Столото", телевизионные розыгрыши "Русского лото" будут продолжаться в соответствии с расписанием. Ведущими программы выступят многолетние коллеги Борисова.

