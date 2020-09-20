На доме ведущего "Русского лото" Михаила Борисова могут установить памятную табличку

Фото: mihailborisov.ru
Председатель Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в столичном парламенте готовы рассмотреть вопрос о размещении памятной таблички на доме ведущего "Русского лото" Михаила Борисова.
Как сообщает ТАСС, для этого требуется обращение жителей строения.
"Я думаю, если люди, которые живут в этом доме, выйдут с таким предложением, [Мосгордума поддержит эту инициативу]. Я думаю, что выйдут, потому что он был очень коммуникабельным человеком, был очень жизнерадостным человеком и талантливым, конечно", – заявил депутат.
По словам Герасимова, разместить памятный знак можно будет через 10 лет.
Известный телеведущий и театральный режиссер Михаил Борисов скончался в возрасте 71 года. Накануне ему стало плохо во время съемок. Госпитализированного артиста ввели в медикаментозную кому, но спасти его жизнь не удалось.
Как сообщили в компании "Столото", телевизионные розыгрыши "Русского лото" будут продолжаться в соответствии с расписанием. Ведущими программы выступят многолетние коллеги Борисова.
В Москве скончался ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
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