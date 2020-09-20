Программу "Русское лото" будут вести коллеги Борисова

Снимок с видео: youtube.com/stolototv

Розыгрыши "Русского лото" будут вести соведущие Михаила Борисова после смерти артиста. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя "Столото".

"Пока розыгрыши "Русского лото" будут вести многолетние соведущие Михаила Борисовича Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина. Периодичность розыгрышей лотереи и ее правила не меняются", – рассказал представитель компании.

В "Столото" напомнили, что передачи снимались раз в неделю, на каждый новый розыгрыш. В компании выразили соболезнования семье, друзьям и поклонникам Михаила Борисова.

Соболезнования семье и близким телеведущего также выразил футбольный клуб "Спартак". Сообщение появилось в микроблоге команды в Twitter.

О смерти известного телеведущего стало известно в воскресенье, 20 сентября. В Театральном институте имени Щукина подтвердили кончину Михаила Борисова. Позднее об этом же заявили родственники артиста.

Накануне телеведущему стало плохо во время съемок. Ему потребовалась экстренная госпитализация.

