Скончался ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

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Ведущий лотереи "Русское лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Театральном институте имени Щукина, как передает Агентство "Москва".

"Вчера нас постигла тяжелая утрата – ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный – Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне", – рассказали в учебном заведении.

В Театральном институте имени Щукина Борисов заведовал кафедрой режиссуры. Помимо этого, он занимал пост заведующего кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства и работал в качестве режиссера-постановщика спектаклей театра Сатиры, театра имени Ермоловой, театра "Табакерка".

Всероссийскую известность Михаил Борисов приобрел как ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".

Накануне ведущему стало плохо во время съемок. Его доставили в больницу. После сообщений СМИ о смерти Борисова его кончину опровергла сестра Нина.