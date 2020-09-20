Сестра ведущего "Русского лото" Борисова опровергла информацию о его смерти

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сестра ведущего лотереи "Русское лото" Михаила Борисова Нина опровергла информацию о его смерти, сообщает Агентство "Москва".

"Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен", – сказала она.

По словам Нины Борисовой, сейчас ведущий находится в больнице.

СМИ сообщили, что Михаил Борисов был госпитализирован с воспалением легких, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в медикаментозную кому.

После этого он, якобы, пережил клиническую смерть и скончался при попытке перевезти его в другую больницу.

71-летний Михаил Борисов является телеведущим, режиссером и актером. Ведет телепрограмму "Русское лото" на протяжении более 26 лет. В 2000 году получил звание заслуженного артиста России.

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