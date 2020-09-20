Министр культуры РФ выразила соболезнования близким Михаила Борисова

Соболезнования родным и близким телеведущего Михаила Борисова выразила министр культуры РФ Ольга Любимова. Ведущий "Русского лото" скончался после госпитализации со съемочной площадки в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

"Наше профессиональное сообщество лишилось вчера замечательного педагога, актера и режиссера, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Михаила Борисовича Борисова. Зрители любили его за харизму, умение виртуозно шутить и душевный характер. Коллеги и ценители сценического искусства знали, сколько сил Михаил Борисович отдал театру и кино. Он пришел в этот творческий мир не сразу, но моментально стал в нем своим благодаря актерскому таланту и неповторимой режиссерской интуиции", – сказала Любимова.

Она также заявила, что творчество Борисова будет вдохновлять подрастающее поколение еще долго, добавив, что телеведущему в жизни помогло упорство, искренность и увлеченность.

Ведущий лотереи "Русское лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Накануне ведущему стало плохо во время съемок. Его доставили в больницу. Сообщалось, что Борисов был госпитализирован с воспалением легких. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте имени Щукина Борисов. Помимо этого, он занимал пост заведующего кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства и работал в качестве режиссера-постановщика спектаклей театра Сатиры, театра имени Ермоловой, театра "Табакерка".

Всероссийскую известность Михаил Борисов приобрел как ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото". В компании выразили соболезнования семье, друзьям и поклонникам Михаила Борисова.

Соболезнования семье и близким телеведущего также выразил футбольный клуб "Спартак". Сообщение появилось в микроблоге команды в Twitter.

