Прощание с телеведущим Михаилом Борисовым началось в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прощание с телеведущим Михаилом Борисовым началось на Большой сцене Театрального института имени Щукина.
Проститься с артистом пришли родственники, коллеги и поклонники его творчества. Борисов будет похоронен на Востряковском кладбище.
Ведущий лотереи "Русское лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Ведущему стало плохо во время съемок, его доставили в больницу с воспалением легких.
Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте имени Щукина. Помимо этого, он занимал пост заведующего кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства и работал в качестве режиссера-постановщика спектаклей театра "Сатиры", театра имени Ермоловой, театра "Табакерка".
Всероссийскую известность Михаил Борисов приобрел как ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".
В Москве скончался ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
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