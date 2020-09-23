Прощание с телеведущим Михаилом Борисовым началось в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с телеведущим Михаилом Борисовым началось на Большой сцене Театрального института имени Щукина.

Проститься с артистом пришли родственники, коллеги и поклонники его творчества. Борисов будет похоронен на Востряковском кладбище.

Ведущий лотереи "Русское лото" Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Ведущему стало плохо во время съемок, его доставили в больницу с воспалением легких.

Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте имени Щукина. Помимо этого, он занимал пост заведующего кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства и работал в качестве режиссера-постановщика спектаклей театра "Сатиры", театра имени Ермоловой, театра "Табакерка".

Всероссийскую известность Михаил Борисов приобрел как ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото".

