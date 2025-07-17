Прощание с режиссером Миттой началось в Центральном Доме литераторов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой началось в Центральном Доме литераторов. Цветы приносят друзья и поклонники покойного.

После гражданской панихиды его кремируют и похоронят рядом с супругой, художницей Лилией Майоровой.

Митта ушел из жизни в ночь на 14 июля. Ему было 92 года.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера. По его словам, профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, художественный вкус помогли Митте создать фильмы, которые стали классикой отечественного и мирового кинематографа.

Зрителям запомнились работа Митты над фильмами "Экипаж", "Без страха и упрека", "Гори, гори, моя звезда", "Москва, любовь моя", "Раскаленная суббота", "Шагал – Малевич" и "Затерянный в Сибири".

Кроме того, на Венецианском кинофестивале его ленту "Звонят, откройте дверь" наградили "Золотым львом", а кинокартина "Точка, точка, запятая" удостоилась "Серебряного приза" на VIII Московском международном кинофестивале.

В 2008 году Митта получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а в 2018-м году – нагрудный знак "За вклад в российскую культуру".