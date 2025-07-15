15 июля, 14:01Культура
Народного артиста РФ Александра Митту кремируют
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Народного артиста РФ, режиссера Александра Митту кремируют после церемонии прощания, сообщил его сын Евгений в беседе с ТАСС.
Митта скончался в возрасте 92 лет в ночь на 14 июля.
Прощание с народным артистом пройдет в Центральном доме литераторов 17 июля. Режиссера похоронят рядом с супругой.
Соболезнования родным и близким народного артиста выразил Владимир Путин. Он отметил профессиональное мастерство, тонкое чувство эпохи, художественный вкус Митты, которые помогли ему создать фильмы, ставшие классикой отечественного и мирового кинематографа.
Митта срежиссировал и написал сценарии к таким фильмам, как "Экипаж", "Без страха и упрека", "Гори, гори, моя звезда", "Москва, любовь моя", "Раскаленная суббота", "Шагал – Малевич" и "Затерянный в Сибири".
Его кинокартина "Звонят, откройте дверь" была удостоена "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Лента "Точка, точка, запятая" отмечена "Серебряным призом" на VIII Московском международном кинофестивале.
В 2008 году Митта получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а в 2018-м году – нагрудный знак "За вклад в российскую культуру".