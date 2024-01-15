Прощание с Юрием Соломиным завершилось в Малом театре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным завершилось в Малом театре. Актер ушел из жизни в возрасте 88 лет.

На церемонию пришли близкие и родственники Соломина, а также его поклонники. Прощание в том числе посетили глава Минкульта РФ Ольга Любимова, помощник главы государства Владимир Мединский, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, народные артисты России Сергей Гармаш, Андрей Житинкин, народные артисты РСФСР Всеволод Шиловский и Станислав Любшин и другие.

О смерти Соломина стало известно 11 января. По словам его внучки, актер ушел из жизни "тихо во сне".

Соболезнования в связи с его смертью выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

В последнее время Соломин переживал проблемы со здоровьем. Ранее его выписали из больницы после инсульта, который выявили у него на фоне госпитализации в начале ноября. После выписки сообщалось, что Соломин "рвется в театр".



Скончался народный артист СССР Юрий Соломин