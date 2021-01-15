Цискаридзе выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского

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Ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе выразил соболезнования по поводу смерти художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, сообщает RT.

"Мы очень дружили и часто общались. Он всегда посещал спектакли с моим участием, особенно любил ходить в зимнее время на "Щелкунчика"... К сожалению, какое-то странное время. Непонятно, когда и кого настигнет эта дикая хворь. Нечеловеческое какое-то сейчас состояние", – сказал Цискаридзе.

Рассказывая о Грачевском, артист вспомнил, как однажды поучаствовал в съемках одного из эпизодов легендарного журнала. Цискаридзе мечтал сняться в "Ералаше" еще в детстве, не зная как попасть на кастинг, и впоследствии, познакомившись с Грачевским, рассказал ему об этом.

"Мы смеялись на этот счет. Он мне сказал, что снимет меня. Он придумал сюжет специально для меня и сказал, что я могу играть только Николая Цискаридзе. Они придумали сюжет и сняли. Это было очень забавно, потому что мы снимали в обыкновенной школе и было много смешных моментов. С Борей связано много разных веселых и юморных моментов в жизни", – рассказал он.

Борис Грачевский умер в четверг, 14 января, на 72-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

По данным СМИ, Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.