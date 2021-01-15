Цискаридзе выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе выразил соболезнования по поводу смерти художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, сообщает RT.
"Мы очень дружили и часто общались. Он всегда посещал спектакли с моим участием, особенно любил ходить в зимнее время на "Щелкунчика"... К сожалению, какое-то странное время. Непонятно, когда и кого настигнет эта дикая хворь. Нечеловеческое какое-то сейчас состояние", – сказал Цискаридзе.
Рассказывая о Грачевском, артист вспомнил, как однажды поучаствовал в съемках одного из эпизодов легендарного журнала. Цискаридзе мечтал сняться в "Ералаше" еще в детстве, не зная как попасть на кастинг, и впоследствии, познакомившись с Грачевским, рассказал ему об этом.
"Мы смеялись на этот счет. Он мне сказал, что снимет меня. Он придумал сюжет специально для меня и сказал, что я могу играть только Николая Цискаридзе. Они придумали сюжет и сняли. Это было очень забавно, потому что мы снимали в обыкновенной школе и было много смешных моментов. С Борей связано много разных веселых и юморных моментов в жизни", – рассказал он.
Борис Грачевский умер в четверг, 14 января, на 72-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
По данным СМИ, Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
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