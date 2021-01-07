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Общество

17:19

Народный артист Валерий Хлевинский умер на 78-м году жизни

утраты культура общество

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Народный артист РФ Валерий Хлевинский, известный по ролям в советских сериалах "Большая перемена" и "Вечный зов", умер в возрасте 77 лет, сообщается на сайте МХТ имени Чехова.

"Новая невосполнимая утрата: сегодня, 7 января, ушел из жизни народный артист России Валерий Хлевинский, прекрасный актер и педагог, мастер экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек. Ему было 77 лет", – говорится в сообщении.

Театр выражает соболезнование родным и близким Хлевинского. Прощание с ним пройдет 11 января в МХТ имени Чехова, похоронят актера на Троекуровском кладбище в Москве.

Валерий Хлевинский родился в 1943 году, в 1969 году окончил Школу-студию МХАТ. Играл в театре "Современник", в 2001 году пришел в Художественный театр по приглашению Олега Табакова.

Актер известен по главным ролям в советских фильмах, признанных классикой отечественного кино: "Вся королевская рать" (1971), "Конец Любавиных" (1971), "Большая перемена" (1972), "Вечный зов" (1973-1983).

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