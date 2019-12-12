Семья Лужкова приехала проститься с ним в храм Христа Спасителя

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Вдова Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя. Семья села в первом ряду у гроба экс-мэра и принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

В то же время поток желающих проститься с Лужковым не прекращается. На церемонию пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, бывший первый заместитель Лужкова в правительстве Москвы Владимир Ресин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие.

Гроб с покойным закрыт и накрыт государственным флагом. Он расположен в центре храма напротив царских врат и алтаря. Возле него стоит постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет отпевание в 11:00, прощание продлится до 14:00. После церемонии Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Подходы к храму оцеплены. Движение транспорта на прилегающих улицах ограничено. Ограничения сохранятся до конца дня.

С 6:00 не обслуживается остановка "Метро "Кропоткинская" – Музей изобразительных искусств имени Пушкина" для автобуса М3 по улице Волхонке в сторону станции метро "Семеновская" и остановка "Метро "Кропоткинская" для автобуса 255 в Соймоновском проезде.

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.

Москва 24 подготовила подборку знаковых мест столицы, которые появились за время деятельности Юрия Лужкова в качестве мэра столицы. Свой пост политик занимал в течение 18 лет.

