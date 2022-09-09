Елизавета II скончалась до прибытия в замок Балморал двух сыновей – СМИ

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Фото: AP Photo/Sang Tan
Елизавета II скончалась до прибытия в замок Балморал двух сыновей и внука. Об этом сообщает газета Mirror.
По данным издания, королева умерла до прибытия принцев Уильяма, Эндрю и Эдварда, а также графини Уэссекской Софи.
Их самолет приземлился в аэропорту Шотландии в 15:50 по местному времени (17:50 по московскому времени). При этом телеканал Sky News сообщал, что о кончине королевы стало известно в 16:30 по местному времени (18:30 по московскому времени).
Газета Daily Mail также сообщала, что внук Елизаветы II Гарри прибыл в Шотландию спустя 15 минут после официальной публикации информации о смерти королевы. По данным Sky News, принц Гарри первым покинул королевскую резиденцию в пятницу, 9 сентября.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.
В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.
6 сентября 2022 года Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Согласно традиции, королева на встрече с избранным премьер-министром дала Трасс поручение сформировать новое правительство страны. На следующий день она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября. Причиной назвали рекомендации врачей, которые посоветовали королеве уделить время отдыху после приемов.
Газета The Times сообщила, что Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Он вместе с супругой вернутся из замка Балморал в Шотландии в Лондон в пятницу, 9 сентября, а около 12:00 по местному времени король может встретиться с премьер-министром Британии Лиз Трасс.
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