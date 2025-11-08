Прощание с телеведущим Юрием Николаевым. Прямой эфир

На Троекуровском кладбище проходит прощание с телеведущим Юрием Николаевым. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

О смерти легенды отечественного телевидения стало известно 4 ноября. Ему было 76 лет.

Соболезнования в связи с кончиной телеведущего выразил Владимир Путин. Президент назвал Юрия Николаева талантливым, отзывчивым и очень доброжелательным человеком, который внес значимый вклад в развитие телевидения, а также сделал многое для творческого воспитания подрастающего поколения.

Для миллионов телезрителей разных возрастов Юрий Николаев стал символом утра выходного дня. В это время по воскресеньям в эфир выходила музыкальная программа "Утренняя почта", которая и прославила ее ведущего на всю страну.

В 1991 году место "Утренней почты" в воскресной сетке вещания заняла "Утренняя звезда" – конкурс, в котором раскрывались юные музыкальные таланты. Николаев являлся ведущим, сценаристом и продюсером проекта. Среди десятков тысяч детей, выступивших в программе, были и нынешние звезды шоу-бизнеса: Валерия, Ани Лорак, Зара, Сергей Лазарев, Пелагея, Прохор Шаляпин и многие другие.

Кроме того, в разные годы Юрий Николаев был ведущим конкурса "Песня года", музыкального фестиваля в Юрмале, детской передачи "Спокойной ночи, малыши!", шоу "Танцы на льду" и "Танцы со звездами", программы "Достояние республики" и других популярных проектов.

В 1998 году за большие заслуги в области музыкального искусства он был удостоен звания народного артиста России.