Посмертный клип Децла появился в Сети

Вышел последний клип Кирилла Толмацкого, выступавшего под сценическим псевдонимом Децл. Видео опубликовано на Youtube на канале Detsl aka Le Truk.
Под записью говорится, что Кирилл планировал открыть это экспериментальное видео Inferno 6 февраля, успев загрузить тизер.
Ранее композиция выходила в альбоме "μετεμψύχωσις" 2017 года, что в переводе с греческого звучит как "переселение душ" или "реинкарнация".
По задумке этот трек, как и вся пластинка "μετεμψύχωσις", должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь Децл выступил в роли композитора.
Ранее супруга Кирилла Толмацкого сообщила в Instagram о готовящемся к выходу видео мужа. "Имеющий уши услышит", – написала Юлия Толмацкая.
Децл умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца. Следователи начали проверку.
Музыканта похоронят на Пятницком кладбище 6 февраля. В этот же день в ЦКБ Управделами президента РФ пройдет прощание.
Рэп-исполнитель Oxxxymiron опубликовал скриншот переписки с Децлом. В Сочи появилось граффити с портретом рэпера в несогласованном с местными властями месте. В администрации города пока не решили, закрашивать ли изображение.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.
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