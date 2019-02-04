Oxxxymiron выложил в Сеть переписку с Децлом

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron, опубликовал в Twitter скриншот переписки с Децлом. Oxxxymiron признался, что не слушал творчество Кирилла Толмацкого, но отметил его заслуги перед рэп-культурой в России.
"Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ", – отметил рэпер.
Из переписки следует, что исполнители были намерены встретиться, однако им не удалось это сделать.
RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ. В итоге так и не пересеклись. pic.twitter.com/VtFb0j7vl4
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