Oxxxymiron выложил в Сеть переписку с Децлом

Фото: AP/TASS/Pavel Golovkin

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron, опубликовал в Twitter скриншот переписки с Децлом. Oxxxymiron признался, что не слушал творчество Кирилла Толмацкого, но отметил его заслуги перед рэп-культурой в России.

"Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ", – отметил рэпер.

Из переписки следует, что исполнители были намерены встретиться, однако им не удалось это сделать.

RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ.

В итоге так и не пересеклись. pic.twitter.com/VtFb0j7vl4 — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 4 февраля 2019 г.



Кирилл Толмацкий умер ночью 3 февраля после выступления в одном из клубов Ижевска. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Рэперу было 35 лет, у него остались жена и 14-летний сын.

Ранее супруга Толмацкого рассказала о готовящемся к выходу видео мужа. Ролик опубликуют в интернете в день прощания с музыкантом – 6 февраля.