Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

04 февраля, 23:34

Oxxxymiron выложил в Сеть переписку с Децлом

культура утраты

04 февраля, 23:34

Поделиться в социальных сетях:

Фото: AP/TASS/Pavel Golovkin

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, более известный как Oxxxymiron, опубликовал в Twitter скриншот переписки с Децлом. Oxxxymiron признался, что не слушал творчество Кирилла Толмацкого, но отметил его заслуги перед рэп-культурой в России.

"Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ", – отметил рэпер.

Из переписки следует, что исполнители были намерены встретиться, однако им не удалось это сделать.


Кирилл Толмацкий умер ночью 3 февраля после выступления в одном из клубов Ижевска. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Рэперу было 35 лет, у него остались жена и 14-летний сын.

Ранее супруга Толмацкого рассказала о готовящемся к выходу видео мужа. Ролик опубликуют в интернете в день прощания с музыкантом – 6 февраля.

культура утраты

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика