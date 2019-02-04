Жена Децла анонсировала посмертный клип рэпера

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Супруга Кирилла Толмацкого, выступавшего под сценическим псевдонимом Децл, рассказала о готовящемся к выходу видео мужа. Ролик опубликуют в интернете в день прощания с музыкантом.

"Шестое февраля, среда, в YouTube на канале Detsl aka Le Truk около девяти утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит", – написала Юлия Толмацкая в Instagram.

Кирилл Толмацкий умер ночью 3 февраля после выступления в одном из клубов Ижевска. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Рэперу было 35 лет, у него остались жена и 14-летний сын.

Церемония прощания с артистом пройдет в ЦКБ управделами президента 6 февраля. Начало – в 11:00. Похоронят Децла в Москве на Пятницком кладбище.

Ранее в Сети появилось видео, на котором врачи пытаются спасти жизнь музыканта. Медики проводили реанимационные мероприятия в течение получаса, однако в итоге констатировали смерть.