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18:17

Жена Децла анонсировала посмертный клип рэпера

утраты культура

18:17

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Супруга Кирилла Толмацкого, выступавшего под сценическим псевдонимом Децл, рассказала о готовящемся к выходу видео мужа. Ролик опубликуют в интернете в день прощания с музыкантом.

"Шестое февраля, среда, в YouTube на канале Detsl aka Le Truk около девяти утра откроется новое музыкальное видео, которое Кирилл приготовил для вас всех. Имеющий уши услышит", – написала Юлия Толмацкая в Instagram.

Кирилл Толмацкий умер ночью 3 февраля после выступления в одном из клубов Ижевска. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Рэперу было 35 лет, у него остались жена и 14-летний сын.

Церемония прощания с артистом пройдет в ЦКБ управделами президента 6 февраля. Начало – в 11:00. Похоронят Децла в Москве на Пятницком кладбище.

Ранее в Сети появилось видео, на котором врачи пытаются спасти жизнь музыканта. Медики проводили реанимационные мероприятия в течение получаса, однако в итоге констатировали смерть.

утраты культура

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