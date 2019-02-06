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07:25

Отец Децла высказался о результатах экспертизы

утраты культура

07:25

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Отец рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, Александр Толмацкий, прокомментировал сообщения об имеющихся результатах экспертизы по факту смерти его сына, сообщает РБК.

Он отметил, что пока результатов экспертизы нет – она будет готова только через две недели. "Все, что пишут – это полная ерунда", – отметил Толмацкий-старший.

Подтвердила его слова и старший помощник руководителя СК России по Удмуртии Вера Филиппова. По ее словам, заключение экспертизы еще не готово.

5 февраля сообщалось, что согласно предварительной информации, наркотических веществ по результатам экспертиз в крови Децла не найдено.

Музыканта похоронят на Пятницком кладбище 6 февраля. В этот же день в ЦКБ управделами президента РФ пройдет прощание.

Децл умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца. Следователи начали проверку.

Супруга Кирилла Толмацкого рассказала о готовящемся к выходу видео мужа. Рэп-исполнитель Oxxxymiron опубликовал скриншот переписки с Децлом.

В Сочи появилось граффити с портретом рэпера в несогласованном с местными властями месте. В администрации города пока не решили, закрашивать ли изображение. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.

"Интервью": Децл мои слезы моя печаль

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утраты культура

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