Отец Децла высказался о результатах экспертизы

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Отец рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, Александр Толмацкий, прокомментировал сообщения об имеющихся результатах экспертизы по факту смерти его сына, сообщает РБК.

Он отметил, что пока результатов экспертизы нет – она будет готова только через две недели. "Все, что пишут – это полная ерунда", – отметил Толмацкий-старший.

Подтвердила его слова и старший помощник руководителя СК России по Удмуртии Вера Филиппова. По ее словам, заключение экспертизы еще не готово.

5 февраля сообщалось, что согласно предварительной информации, наркотических веществ по результатам экспертиз в крови Децла не найдено.

Музыканта похоронят на Пятницком кладбище 6 февраля. В этот же день в ЦКБ управделами президента РФ пройдет прощание.

Децл умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца. Следователи начали проверку.

Супруга Кирилла Толмацкого рассказала о готовящемся к выходу видео мужа. Рэп-исполнитель Oxxxymiron опубликовал скриншот переписки с Децлом.

В Сочи появилось граффити с портретом рэпера в несогласованном с местными властями месте. В администрации города пока не решили, закрашивать ли изображение. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.