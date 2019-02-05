В крови Децла не нашли наркотических веществ

Фото: ТАСС/Сергей Николаев

Тело рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, передали родственникам для доставки в Москву, где его похоронят. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предварительной информации, наркотических веществ по результатам экспертиз не найдено, сказал источник в правоохранительных органах Удмуртии.

Музыканта похоронят на Пятницком кладбище 6 февраля. В этот же день в ЦКБ управделами президента РФ пройдет прощание.

Децл умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца. Следователи начали проверку.

Супруга Кирилла Толмацкого рассказала о готовящемся к выходу видео мужа. Рэп-исполнитель Oxxxymiron опубликовал скриншот переписки с Децлом.

В Сочи появилось граффити с портретом рэпера в несогласованном с местными властями месте. В администрации города пока не решили, закрашивать ли изображение. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.