В крови Децла не нашли наркотических веществ

Тело рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, передали родственникам для доставки в Москву, где его похоронят. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно предварительной информации, наркотических веществ по результатам экспертиз не найдено, сказал источник в правоохранительных органах Удмуртии.
Музыканта похоронят на Пятницком кладбище 6 февраля. В этот же день в ЦКБ управделами президента РФ пройдет прощание.
Децл умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца. Следователи начали проверку.
Супруга Кирилла Толмацкого рассказала о готовящемся к выходу видео мужа. Рэп-исполнитель Oxxxymiron опубликовал скриншот переписки с Децлом.
В Сочи появилось граффити с портретом рэпера в несогласованном с местными властями месте. В администрации города пока не решили, закрашивать ли изображение. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.
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